"Это очень серьезно": Шлеменко о травме Макгрегора

Бой Макгрегора с Порье прошёл в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги. Победа, таким образом, досталась Порье. Он выиграл у Конора дважды в трёх поединках и стал претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе.