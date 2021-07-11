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Чемпионат Европы по футболу 2020

Шлеменко оценил травму и перспективы Макгрегора после боя с Порье

News.ru
1 час назад
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал травму и перспективы ирландца Конора Макгрегора после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264.
"Это очень серьезно": Шлеменко о травме Макгрегора
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Я рад, что оказался прав в прогнозе, но не рад тому, как всё завершилось. По травме Конора могу сказать, что это очень серьёзно, перелом большеберцовой кости. Ему сделают операцию качественно, нет сомнений, но важно, чтобы не был повреждён нерв. Восстановление в любом случае будет очень долгим, но если нерв повредили, вернуться будет намного тяжелее, — сказал Шлеменко NEWS.ru.
Экс-чемпион Bellator добавил, что верит в возвращение Макгрегора.
Я думаю, он вернётся. Ему нужна энергия боёв, ему нужно подпитывать ей своих болельщиков. Возможно, он вернётся по боксу, если это будет проще. Но после таких травм и Андерсон Сильва возвращался и многие другие бойцы, — сказал он.
Бой Макгрегора с Порье прошёл в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги. Победа, таким образом, досталась Порье. Он выиграл у Конора дважды в трёх поединках и стал претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе.
После боя Порье назвал условие для ещё одного боя с Макгрегором.
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