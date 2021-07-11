"Это очень серьезно": Шлеменко о травме Макгрегора

Я рад, что оказался прав в прогнозе, но не рад тому, как всё завершилось. По травме Конора могу сказать, что это очень серьёзно, перелом большеберцовой кости. Ему сделают операцию качественно, нет сомнений, но важно, чтобы не был повреждён нерв. Восстановление в любом случае будет очень долгим, но если нерв повредили, вернуться будет намного тяжелее, — сказал Шлеменко NEWS.ru.
Я думаю, он вернётся. Ему нужна энергия боёв, ему нужно подпитывать ей своих болельщиков. Возможно, он вернётся по боксу, если это будет проще. Но после таких травм и Андерсон Сильва возвращался и многие другие бойцы, — сказал он.