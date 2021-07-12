Хабиб получил награду ESPY в номинации «Лучший боец ММА»

ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly — «Ежегодные высокие достижения в спорте») — премия, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам.

Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков (с 2004 года победители выбираются из числа кандидатов, отобранных номинационной комиссией).