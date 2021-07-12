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Чемпионат Европы по футболу 2020

Названы лучшие спортсмены года

Lenta.ru
1 час назад
Названы победители премии ESPN, в том числе и в номинации «Спортсмен года». Об этом сообщается на сайте издания ESPN.
Хабиба Нурмагомедова признали лучшим спортсменом года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Например, спортсменом года среди мужчин признан игрок в американский футбол Том Брэди, выступающий за «Тампа-Бэй Бакканирс» на позиции квотербека. 43-летний американец стал самым возрастным победителем в истории премии ESPY.
Среди женщин лучшим атлетом по версии ESPN стала японская теннисистка Наоми Осака. В 2021 году 23-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии.
В смешанных единоборствах (MMA) лучшим признан россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он не выступает с осени 2020-го. Нурмагомедов победил Джастин Гейджи и удержал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Боксером года стал британский тяжеловес Тайсон Фьюри.
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