Макгрегора отстранили от боев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, сломавший ногу во время поединка с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, отстранён от боёв до 2022 года. Об этом сообщил спортивный репортёр Эл Доусон на своей официальной странице в «Твиттере».
Это было уже третье противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье.
В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.