Макгрегора отстранили от боев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор , сломавший ногу во время поединка с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, отстранён от боёв до 2022 года. Об этом сообщил спортивный репортёр Эл Доусон на своей официальной странице в « Твиттере ».

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Макгрегор и Порье встречались в ночь с 10 на 11 июля мск на турнире UFC 264. Бой завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.

Это было уже третье противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье.