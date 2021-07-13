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Чемпионат Европы по футболу 2020

Конор Макгрегор отстранён от боёв до 2022 года

Чемпионат.com
37 минут назад
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, сломавший ногу во время поединка с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, отстранён от боёв до 2022 года. Об этом сообщил спортивный репортёр Эл Доусон на своей официальной странице в «Твиттере».
Макгрегора отстранили от боев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Макгрегор и Порье встречались в ночь с 10 на 11 июля мск на турнире UFC 264. Бой завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.
Это было уже третье противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье.
В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
MMA,Конор Макгрегор,
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