Ирландского бойца MMA Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 256.Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.Макгрегор пригрозил убить Порье и его женуПервый поединок между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором бою, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.