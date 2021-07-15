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Чемпионат Европы по футболу 2020

Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье

RT на русскомиещё 7
1 час назад
Ирландского бойца MMA Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 256.
Макгрегора выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.
Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.
Первый поединок между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором бою, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.
Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.
MMA,Конор Макгрегор,
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