Ирландского бойца MMA Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 256.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Первый поединок между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором бою, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.