Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Александр Емельяненко рассказал о «набравшем много лишнего веса» Нурмагомедове

Lenta.ru
1 час назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о «набравшем много лишнего веса» бывшем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».
Емельяненко рассказал о «лишнем весе» Нурмагомедова
Фото: @alexemelyanenko@alexemelyanenko
Спортсмен заявил, что Нурмагомедов сейчас вообще не готов к возвращению в спорт. Он отметил, что боец немало сделал для российского и мирового ММА, и ему нет смысла возобновлять карьеру.
«Нурмагомедов заслуживает всех своих наград, но ему тяжело будет приходить в форму», — подытожил Емельяненко.
14 июля Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении к активным выступлениям. По словам дагестанского бойца, он не хочет доказывать, что все еще является лучшим.
Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру осенью прошлого года, объяснив это решение данным матери обещанием.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Александр Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители