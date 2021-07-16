Российская спортсменка Диана Авсарагова, выступающая в MMA-промоушене Bellator, чуть было не провалила взвешивание перед турниром Bellator 262, на котором она должна подраться с Габриэллой Галфин. Бой состоится в ночь с 16 на 17 июля мск.