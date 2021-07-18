Махачев одержал победу в главном бою турнира UFC

Махачеву 29 лет. В его активе теперь 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин одержал восьмую победу подряд в UFC.

44-летняя Рено потерпела пятое поражение подряд, этот поединок стал для нее последним в карьере. Всего в послужном списке американки девять побед, восемь поражений, одна ничья.