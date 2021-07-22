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Глава UFC рассказал о будущем Махачева

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем оппоненте россиянина Ислама Махачева. Об этом он рассказал в YouTube-шоу The A-Side Livechat.
Глава UFC рассказал о будущем Махачева
Фото: UFCUFC
Уайт заявил, что намерен организовать для Махачева поединок с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушом. Последний отметился победой над бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном.
Махачев 18 июля одолел бразильца Тьягу Мойзеса. Россиянин назвал несколько бойцов, с которыми хотел бы встретиться в октагоне. В частности, Махачев нацелен на поединок с Рафаэлем Дос Аньосом и бывшим чемпионом Bellator Майклом Чэндлером.
Дариуш одержал в UFC семь побед подряд. Он не уступает с марта 2018-го.
Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
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