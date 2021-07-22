«Его ждут пытки»: бойца ММА экстрадировали в Белоруссию

Российская сторона передала бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Кудина Белоруссии, где против него возбуждено уголовное дело. Исполнительный директор фонда спортсолидарности Белоруссии Александр Опейкин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, чем обернется для атлета это решение.

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В августе 2020 года Алексей Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского уголовного кодекса «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

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Кудин был задержан в российской столице 21 января. После этого генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру России запрос об экстрадиции спортсмена.

Адвокат Кудина Мария Красова заявила, что в отношении бойца Европейским судом по правам человека применена обеспечительная мера в виде запрета на экстрадицию или иного вида перемещения с территории России из-за того, что в Белоруссии он может подвергнуться пыткам и преследованию.

«Уведомление о таком решении направлено судом в адрес правительства России и Генеральной прокуратуры», — добавила Красова.

25 июня 2021 года Московский областной суд отказал в жалобе защитников на решение об экстрадиции в Белоруссию. Суд постановил, что ему не угрожают пытки, а уголовное преследование не является политически мотивированным.

22 июля официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии Дмитрия Брылев сообщил агентству РИА «Новости», что решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу.

«Верховный суд России признал его законным и обоснованным. К настоящему времени спортсмен передан российской стороной и доставлен в Белоруссию», — заявил Брылев.

По его словам, генпрокуратура России удовлетворила просьбу генпрокуратуры Белоруссии о выдаче Кудина для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия.

Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Кудин — профессиональный боец ММА, на протяжении длительного периода времени соревновавшийся также по правилам тайского бокса и кикбоксинга в супертяжелом весе. В 2007 году ему удалось стать чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии World Bars Kikcboxing Federation.

В смешанных единоборствах белорус дебютировал в 2002 году, победив досрочно Дмитрия Сурнева. В 2012 году Кудин стал победителем открытого чемпионата России по ММА в категории +93 кг (версия М-1).

Находясь под арестом, спортсмен написал письмо, в котором заявил, что «выйдет из заключения с новыми силами и желанием прославлять свою Родину на спортивной арене, но уже под другим флагом и гербом».

«Они думают, что посадили меня и ограничили в свободе – а на самом деле только укрепили мою веру, дух и силу воли к достижению новых вершин! «Духом не пал, силой взять не смогут», — писал Кудин.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что данная ситуация не несет в себе цели достичь реального правосудия.

«Момент с экстрадицией Кудина очень неприятен белорусской общественности, потому что Алексей был политически преследуемым спортсменом, политически преследуемым гражданином.

Он просил в России политического убежища, будучи по сути политическим беженцем, которого выдали диктаторскому режиму Лукашенко.

Экстрадиция Кудина — это не какое-то судебно-правовое решение, а политический жест. Вся белорусская общественность понимает, что это так. Именно из-за этого и создается такое очень неприятное впечатление от этого решения, потому что всем ясно, что Алексей Кудин не является преступником.

Тем не менее, в родной стране его ждет серьезное уголовное наказание, пытки и содержание под стражей.

Также очень неприятен тот факт, что Кудин был экстрадирован вопреки решению ЕСПЧ. Это сильный сигнал белорусской общественности и гражданам Белоруссии, которые находятся в России и могут преследоваться режимом Лукашенко.