Макгрегор напомнил Нурмагомедову о смерти отца

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал высказывание россиянина, бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, напомнив тому о смерти его отца от коронавируса. Об этом пишет «Чемпионат».

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После победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло».

Эти слова задели ирландца, и он достаточно резко ответил своему бывшему сопернику.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — поинтересовался Макгрегор.

Нурмагомедов стал чемпионом в апреле 2018 года, одолев единогласным решением судей Эла Яквинту. После этого он защитил свой пояс в бою против Конора Макгрегора, проведя ирландцу удушающий прием в четвертом раунде, и против Дастина Порье, «задушив» его во второй пятиминутке.

В 2020 году россиянин победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.