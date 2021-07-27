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Олимпиада-2020

Макгрегор напомнил Нурмагомедову о смерти отца

Алиса Селезнёва
38 минут назад

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал высказывание россиянина, бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, напомнив тому о смерти его отца от коронавируса. Об этом пишет «Чемпионат».

Макгрегор напомнил Нурмагомедову о смерти отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло».

Эти слова задели ирландца, и он достаточно резко ответил своему бывшему сопернику.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — поинтересовался Макгрегор.

Нурмагомедов стал чемпионом в апреле 2018 года, одолев единогласным решением судей Эла Яквинту. После этого он защитил свой пояс в бою против Конора Макгрегора, проведя ирландцу удушающий прием в четвертом раунде, и против Дастина Порье, «задушив» его во второй пятиминутке.

В 2020 году россиянин победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

При этом до финального боя сына в возрасте 57 лет скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. В апреле 2020 года у него было выявлено заражение коронавирусом и проблемы с сердцем. Спортивные аналитики отмечали, что бой с Гейджи стал особенным испытанием для Нурмагомедова в связи с кончиной его отца.

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