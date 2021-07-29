Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

В нападках Макгрегора на Нурмагомедова увидели крик о помощи

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье прокомментировал нападки ирландца Конора Макгрегора на россиянина Хабиба Нурмагмедова в Twitter. Об этом сообщает MMA Fighting.

В нападках Макгрегора на Нурмагомедова увидели крик о помощи
Фото: Gary A. Vasquez . ReutersGary A. Vasquez . Reuters

Кормье убежден, что ирландец «перешел черту», когда написал пост о смерти отца российского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Американский тяжеловес увидел в словах Макгрегора крик о помощи.

«Хабиб больше не дерется. Поэтому этот выпад ему приходится оставлять без ответа. Конор зашел слишком далеко. Честно говоря, после таких слов непонятно, как столько людей могут по-прежнему поддерживать поведение Макгрегора», — заявил Кормье.

27 июля Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова и вскоре удалил оскорбительный твит. Тем не менее действия ирландца вызвали недовольство среди пользователей Twitter.

Оскорбительный комментарий Макгрегор оставил под словами Нурмагомедова, который поприветствовал победу Дастина Порье над ирландцем. Американец во второй раз в карьере вышел триумфатором из схватки с Макгрегором.

MMA,Даниэль Кормье,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители