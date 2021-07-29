В нападках Макгрегора на Нурмагомедова увидели крик о помощи

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье прокомментировал нападки ирландца Конора Макгрегора на россиянина Хабиба Нурмагмедова в Twitter. Об этом сообщает MMA Fighting.

Фото: Gary A. Vasquez . Reuters Gary A. Vasquez . Reuters

Кормье убежден, что ирландец «перешел черту», когда написал пост о смерти отца российского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Американский тяжеловес увидел в словах Макгрегора крик о помощи.

«Хабиб больше не дерется. Поэтому этот выпад ему приходится оставлять без ответа. Конор зашел слишком далеко. Честно говоря, после таких слов непонятно, как столько людей могут по-прежнему поддерживать поведение Макгрегора», — заявил Кормье.

27 июля Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова и вскоре удалил оскорбительный твит. Тем не менее действия ирландца вызвали недовольство среди пользователей Twitter.