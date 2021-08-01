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Конор Макгрегор проведёт бой на инвалидной коляске

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведёт боксёрский бой на колясках против ирландского пародиста Эла Форана. Комик инвалид-колясочник Стиво Тимоти организовал вечер бокса, который состоится 11 сентября в Ирландии. В главном бою вечера подерётся сам Стиво Тимоти, а в со-главном бою состоится противостояние Форана и Макгрегора.

Конор Макгрегор проведет бой на инвалидной коляске
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Бои будут проходить по стандартным боксёрским правилам. Все деньги, собранные с этого вечера, пойдут Ирландской ассоциации инвалидов-колясочников.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и американец Дастин Порье. Представитель США одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

MMA,Конор Макгрегор,
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