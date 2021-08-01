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Брат Нурмагомедова одержал вторую победу в Bellator подряд

Lenta.ruиещё 5
32 минуты назад

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Луисом Муро на турнире Bellator 263. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Брат Нурмагомедова одержал вторую победу в Bellator подряд
Фото: InstagramInstagram

23-летний россиянин одержал вторую победу подряд в рамках промоушена. Нурмагомедов досрочно завершил схватку, нокаутировав американца.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На счету Усмана Нурмагомедова 13 побед в 13 поединках. 11 из них он завершил досрочно.

Также на Bellator 263 выступил Хасан Магомедшарипов — брат бойца UFC Забита Магомедшарипова. Для россиянина поединок стал дебютным в рамках организации. Всего на счету Хасана Магомедшарипова шесть побед в шести поединках.

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