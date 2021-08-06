Нурмагомедов обвинил Макгрегора в алкоголизме

Что можно сказать о человеке, который является одним из самых опасных бойцов мира, но позволяет себе зайти в паб и ударить старика? Я не понимаю, почему на него никак не влияет окружение. У Конора есть родители, родственники, жена и дети. Почему они не спросят, что с ним происходит?», – заявил Нурмагомедов.