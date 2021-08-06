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Хабиб Нурмагомедов обвинил Макгрегора в алкоголизме

Sports.tj
1 час назад

И Хабиб, и Конор не упускают возможность для критики и насмешек.

Нурмагомедов обвинил Макгрегора в алкоголизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этот раз Нурмагомедов рассказал, что он знает, почему Конор ведет себя так странно. Хабиб уверен, что Макгрегор – алкоголик, который часто напивается.

«Как я уже говорил, Макгрегор – зло. Только зло может позволить себе оскорблять родителей, детей, жен и религию. Когда он написал тот пост об отце, я уверен, что он перед этим хорошо выпил. А когда протрезвел, то сразу удалил пост. Наверное, после каждой выходки, он думает: «Боже, что я натворил».

Что можно сказать о человеке, который является одним из самых опасных бойцов мира, но позволяет себе зайти в паб и ударить старика? Я не понимаю, почему на него никак не влияет окружение. У Конора есть родители, родственники, жена и дети. Почему они не спросят, что с ним происходит?», – заявил Нурмагомедов.

Уже больше недели Макгрегора критикуют за сообщение, где он задел покойного отца Хабиба Нурмагомедова.

Также Хабиб Нурмагомедов заявил, что больше никогда не будет выступать в смешанных единоборствах.

«Я никогда не вернусь в бои. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас мне просто нравится, когда мои ребята выигрывают свои поединки», – сказал Хабиб.

Россиянин ушёл из UFC непобеждённым чемпионом осенью прошлого года. На его счету 29 боёв в MMA без поражений. Нурмагомедов объяснил причину своей отставки смертью отца и тренера Абдулманапа Магомедовича, а также обещанием матери больше не драться. В декабре прошлого года Хабиб допустил, что мог бы вернуться в бои за 100 млн долларов.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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