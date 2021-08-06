Боец UFC Сергей Морозов выступит на турнире в Алматы

Морозов в рамках весовой категории до 65 кг поборется с Меиром Абылгазиевым.

Фото: UFC UFC

Также участие в турнире подтвердили чемпион NFC Ильдар Кудайбергенов, боец UFC Жалгас Жумагулов, претендент на титул EFC Жаслан Акимжан и другие казахстанские бойцы.

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