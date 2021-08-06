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Чемпионка UFC Шевченко показала фигуру в бикини

Lenta.ru
35 минут назад

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко показала фигуру в бикини. Фото доступно в Instagram спортсменки.

Чемпионка UFC Шевченко показала фигуру в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

33-летняя спортсменка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), снялась в купальнике на берегу моря Селиш. Менее чем за час публикация собрала более 19 тысяч лайков.

Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. 25 сентября ей вновь предстоит защищать титул. Соперницей спортсменки станет американка Лорен Мерфи.

Шевченко побеждает в последних семи поединках. Пять раз спортсменка защитила пояс чемпионки.

Также в UFC выступает родная сестра спортсменки — Антонина Шевченко. 36-летняя девушка-боец уступила в последнем поединке с Андреа Ли.

MMA,Валентин Шевченко,
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