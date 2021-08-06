Хабиб назвал самого жесткого соперника в карьере

"Джастин Гейджи бьет как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот. Я заставил его бить меня, по сути. Я с самого начала собирался затащить его на глубину, а для этого нужно было утомить его в стойке", - сказал Хабиб.