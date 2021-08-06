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Хабиб назвал имя самого жесткого соперника в карьере

Газета.Ruиещё 1
44 минуты назад

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал имя самого жесткого соперника в карьере, передает LowKickMMA.

Хабиб назвал самого жесткого соперника в карьере
Фото: ТАССТАСС

"Джастин Гейджи бьет как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот. Я заставил его бить меня, по сути. Я с самого начала собирался затащить его на глубину, а для этого нужно было утомить его в стойке", - сказал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру.

Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно "ушел на пенсию".

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в очередной раз жестко высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

MMA,Джастин Гэтжи,Дана Уайт,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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