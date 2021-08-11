Роналдо Соуза объявил о завершении карьеры

Средневес UFC Роналдо Соуза сообщил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Я думаю, что много дрался в ММА, и я не собираюсь драться опять. Все действительно кончено.
Я ухожу из ММА и возвращаюсь в спорт, который вошел в историю, спорт, который мне очень нравится – джиу-джитсу.
Для меня это вызов, эта дисциплина очень развита. Это прекрасно», – сказал Соуза.
Последний поединок Соуза провел на UFC 262, уступив сабмишеном в первом раунде Андре Мунизу. Это было для него четвертым поражением подряд.
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