Коллекционная карточка Макгрегора продана за рекордную сумму

Коллекционная карточка бойца UFC Конора Макгрегора была продана на аукционе за 27,060 долларов. Об этом сообщает MMA Weekly.
Это рекордная сумма для карточек бойцов UFC на торговой площадке Goldin Auctions.
Напомним, Макгрегор уступил Дастину Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время подготовки к бою. Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе на "T-Mobile Arena". Он завершился победой американца техническим нокаутом.
В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.
Ранее аукционный дом PWCC Market Place сообщил о продаже карточки с изображением экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.