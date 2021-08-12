Коллекционная карточка Макгрегора продана за рекордную сумму

Напомним, Макгрегор уступил Дастину Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время подготовки к бою. Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе на "T-Mobile Arena". Он завершился победой американца техническим нокаутом.

В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.