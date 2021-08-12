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Коллекционная карточка Макгрегора продана за рекордную сумму

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Коллекционная карточка бойца UFC Конора Макгрегора была продана на аукционе за 27,060 долларов. Об этом сообщает MMA Weekly.

Коллекционная карточка Макгрегора продана за рекордную сумму
Фото: ReutersReuters

Это рекордная сумма для карточек бойцов UFC на торговой площадке Goldin Auctions.

Напомним, Макгрегор уступил Дастину Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время подготовки к бою. Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе на "T-Mobile Arena". Он завершился победой американца техническим нокаутом.

В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее аукционный дом PWCC Market Place сообщил о продаже карточки с изображением экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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