Джигану посоветовали не выходить на бой с Емельяненко

«Александр — мастер спорта международного класса по боевому самбо, да еще и спортсмен, выступавший на крупнейших мировых аренах. Емельяненко способен прислать в голову такую «электричку», что можно закончить и с творчеством, и со всем остальным», — сказал Габдуллин.