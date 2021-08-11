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Президент Союза ММА рассказал, почему Джигану не надо выходить на бой против Емельяненко

Газета.Ru
27 минут назад

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, почему рэперу Джигану не надо выходить на бой против бойца Александра Емельяненко, передает RT.

Джигану посоветовали не выходить на бой с Емельяненко
Фото: InstagramInstagram

«Александр — мастер спорта международного класса по боевому самбо, да еще и спортсмен, выступавший на крупнейших мировых аренах. Емельяненко способен прислать в голову такую «электричку», что можно закончить и с творчеством, и со всем остальным», — сказал Габдуллин.

25 июня Джиган заявил, что его боксерский поединок против Емельяненко может пройти 4 ноября.

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о гонораре спортсмена за боксерский поединок против рэпера Джигана. Представитель бойца заявил, что Емельяненко получит самую большую выплату в карьере. Бостанов отметил, что контракт еще не подписан, однако уже есть конкретное предложение и дата боя.

MMA,Радмир Габдуллин,Александр Емельяненко,
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