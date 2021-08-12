Макгрегор обвинил Кормье в пьянстве

Кормье — это жирное недоразумение. Его состояние хуже с каждым днём. Он появляется пьяным на мероприятии для медиа за день до того, как комментировать мой бой. Он работает пьяным перед тем, как комментировать величайший бой в истории, и уже этим заслуживает немедленного увольнения. Он рыгал в микрофон и ужасно шутил, — рассказал Макгрегор.