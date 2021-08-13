Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Александр Емельяненко считает, что он во всех аспектах был сильнее Федора

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко считает себя сильнее брата Федора.

Александр Емельяненко считает, что он во всех аспектах был сильнее Федора
Фото: ТАССТАСС

«Как отношусь к мнению, что талантливее Федора? Так и есть на самом деле. Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал. Только начинал форму набирать, а я был в порядке», — сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале «Руки Выше».

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на слова своего брата Федора об их конфликте.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Емельяненко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители