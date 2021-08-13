Александр Емельяненко считает, что он во всех аспектах был сильнее Федора

«Как отношусь к мнению, что талантливее Федора? Так и есть на самом деле. Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал. Только начинал форму набирать, а я был в порядке», — сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале «Руки Выше».