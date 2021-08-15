Bellator нацелился на олимпийского чемпиона Токио

«Мы поддерживаем контакт, но у этого парня осталось еще пару лет в колледже, он хочет еще бороться. Если же он согласится на переход в MMA — здесь будут ему только рады», — заявил Кокер, комментируя переговоры с олимпийским чемпионом Токио.