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Олимпиада-2020

Bellator нацелился на олимпийского чемпиона Токио

Lenta.ru
3 часа назад

В руководстве промоушена Bellator подтвердили, что уже ведут переговоры с представителями американского борца вольного стиля Гэйбла Стивсона. Об этом сообщает MMA Junkie.

Bellator нацелился на олимпийского чемпиона Токио
Фото: InstagramInstagram

Глава промоушена Скотт Кокер отметил, что Bellator нацелен на подписание контракта с тяжеловесом. В Bellator признали, что несмотря на переговоры, Стивсон не готов в ближайшее время переходить в смешанные единоборства (MMA).

«Мы поддерживаем контакт, но у этого парня осталось еще пару лет в колледже, он хочет еще бороться. Если же он согласится на переход в MMA — здесь будут ему только рады», — заявил Кокер, комментируя переговоры с олимпийским чемпионом Токио.

После победы на Олимпиаде Стивсон обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту в социальных сетях. Многие фанаты посчитали, что таким образом борец привлекает к себе внимание промоутера и надеется на выступления в UFC.

6 августа Стивсон одолел грузинского борца Гено Петриашвили в финале олимпийского турнира. Он стал сильнейшим в категории до 125 килограммов.

MMA,Скотт Кокер,Гено Петриашвили,
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