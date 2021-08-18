Хабиб назвал лучших российских бойцов

«Это Петр Ян. В 66 кг это Забит Магомедшарипов, Зубайра еще не вышел в топ, подождем его. В 70 кг это Ислам Махачев, он уже один из претендентов на титул. В 57 кг, чуть не забыл, Аскар Аскаров. Там чемпион Морено, он с ним ничью сделал. В 77 кг хорошие шансы у Чимаева. У Анкалаева хорошие шансы в полутяжелом весе. В тяжах и среднем весе не вижу никого, честно.