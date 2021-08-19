13 россиян вышли в финал чемпионата Европы по ММА

В Казани близится к завершению открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Сегодня, 19 августа, завершился четвертый соревновательный день. По его итогам определились финалисты первенства. В юниорской категории (18-20 лет) финалистами стали 8 российских спортсменов. В женской категории выход в финал оформили 3 россиянки, а в мужской до финала добрались 13 представителей России. Между тем бронзовыми призёрами стали 8 юниоров, 4 женщины и 16 мужчин.