Харитонов раскрыл планы по завершению карьеры

"Я не могу назвать себя патриотом своей страны. Я зарабатываю деньги не в России, а в Америке и Японии. Я люблю свою страну, в которой вырос и воспитывался. В России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся за границей. Если бы сидел в России и никуда не выезжал, то по-прежнему выходил бы драться за $200-300 и подрабатывал таксистом, грузчиком или охранником", — сказал Харитонов.