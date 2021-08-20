Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

41-летний боец Харитонов рассказал, когда он планирует закончить карьеру

Газета.Ru
1 час назад

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал, когда он планирует закончить карьеру. Об этом передает RT.

Харитонов раскрыл планы по завершению карьеры
Фото: InstagramInstagram

"Сейчас нахожусь в достаточно зрелом, осознанном возрасте и готов выступать. Не знаю, не загадываю, сколько еще буду выступать, но пять-семь лет — это железно, а там посмотрим. Мой план — красиво выйти в 50 лет на бой, может быть, сделать в этом возрасте заключительный поединок", - сказал Харитонов.

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса. Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал о своем отношении к патриотизму.

"Я не могу назвать себя патриотом своей страны. Я зарабатываю деньги не в России, а в Америке и Японии. Я люблю свою страну, в которой вырос и воспитывался. В России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся за границей. Если бы сидел в России и никуда не выезжал, то по-прежнему выходил бы драться за $200-300 и подрабатывал таксистом, грузчиком или охранником", — сказал Харитонов.

MMA,Фернандо Родригес,Сергей Харитонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители