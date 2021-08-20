Стала известна дата боя между Исмаиловым и Минеевым

Боец смешанных единоборств (MMA) Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global. Об этом Исмаилов рассказал в своем Instagram. Соперники уже встречались осенью 2018 года. Поединок завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью. В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.