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Олимпиада-2020

Стала известна дата боя между Исмаиловым и Минеевым

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Боец смешанных единоборств (MMA) Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global. Об этом Исмаилов рассказал в своем Instagram. Соперники уже встречались осенью 2018 года. Поединок завершился вничью раздельным решением судей.

Стала известна дата боя между Исмаиловым и Минеевым
Фото: Fight Nights GlobalFight Nights Global

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью. В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее известный спортсмен, пауэрлифтер и боксер Михаил Кокляев прокомментировал подписание контракта между промоушеном смешанных единоборств Hardcore FC и рэпером Моргенштерном. По мнению Кокляева, эта история построена исключительно на пиаре.

MMA,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,
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