Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Конор: «Мое восстановление идет с опережением графика»

Sports.ru
2 часа назад

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что восстанавливается после перелома ноги в бою против Дастина Порье быстрее, чем ожидалось.

Конор: «Мое восстановление идет с опережением графика»
Фото: ТАССТАСС

«Снимки показывают, что все идет отлично. Восстановление идет с опережением графика, и это хорошие новости.

Очень хорошие новости от моего врача. У меня такое чувство, что кость уже срослась. Лодыжка чувствует себя замечательно.

Я снял с ноги жесткий сапог и надел шлепанцы, а это хороший знак. Я все еще в отличной форме. Это только разминка. Я по-прежнему свеж и неуязвим.

С нетерпением жду своего возвращения, наблюдая, о чем болтают все эти дураки», – сказал Макгрегор.

MMA,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители