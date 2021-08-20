Конор: «Мое восстановление идет с опережением графика»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что восстанавливается после перелома ноги в бою против Дастина Порье быстрее, чем ожидалось.
«Снимки показывают, что все идет отлично. Восстановление идет с опережением графика, и это хорошие новости.
Очень хорошие новости от моего врача. У меня такое чувство, что кость уже срослась. Лодыжка чувствует себя замечательно.
Я снял с ноги жесткий сапог и надел шлепанцы, а это хороший знак. Я все еще в отличной форме. Это только разминка. Я по-прежнему свеж и неуязвим.
С нетерпением жду своего возвращения, наблюдая, о чем болтают все эти дураки», – сказал Макгрегор.