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Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом

Чемпионат.comиещё 22
21 августа 2021

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян подписал контракт на бой в рамках турнира UFC 267. Об этом боец сообщил на своей странице в «Твиттере». Спортивное мероприятие пройдёт 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Ян проведёт реванш с американским бойцом Алджамейном Стерлингом.

Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом
Фото: UFCUFC

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей не будет», — написал Ян.

Напомним, Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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