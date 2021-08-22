«Ты разочаровал миллионы людей». Афганцы раскритиковали Хабиба

«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!», — написал один из подписчиков. «Ты слишком далёк от Афганистана. Свободу Афганистану», — добавил другой. «Деньги меняют людей, так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик. «Ты был народным чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали тебя и аплодировали, но, когда пришло время поддержать нас, как это должен делать брат по вере, ты даже не хочешь поддержать нас парой слов?», — вопрошает один из подписчиков Нурмагомедова? «Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал ещё один фанат.