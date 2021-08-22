«Ты разочаровал миллионы людей». Афганцы раскритиковали Хабиба

Подписчики экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова подвергли его жёсткой критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане. Под последним постом спортсмена в «Инстаграме», в котором он выложил фото с пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным, негатив по отношению к Хабибу выразило множество болельщиков.
«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!», — написал один из подписчиков. «Ты слишком далёк от Афганистана. Свободу Афганистану», — добавил другой. «Деньги меняют людей, так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик. «Ты был народным чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали тебя и аплодировали, но, когда пришло время поддержать нас, как это должен делать брат по вере, ты даже не хочешь поддержать нас парой слов?», — вопрошает один из подписчиков Нурмагомедова? «Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал ещё один фанат.
Напомним, на недавней пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения.