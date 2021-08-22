«Как его можно считать величайшим?» Боец UFC о Хабибе

«Джон Джонс — величайший в истории. Да, он натворил много разного дерьма. Но это лишь показывает, насколько он хорош. Он добивался всего, параллельно делая всякую ерунду. Он бил топ-претендентов. Просто посмотрите на этот список. «Сёгун» Руа, Рашад Эванс, Рэмпейдж, Мачида, две победы над Густафссоном, две победы над Кормье. Все, кто говорит, что он не величайший