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«Не понимаю, как его можно считать величайшим?» Боец UFC высказался о Нурмагомедове

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад

Британский новичок UFC Пэдди Пимблетт считает, что экс-чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс является величайшим бойцом в истории. При этом Пимблетт удивлён тем, что кто-то готов отдать этот статус экс-чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Как его можно считать величайшим?» Боец UFC о Хабибе
Фото: ТАССТАСС

«Джон Джонс — величайший в истории. Да, он натворил много разного дерьма. Но это лишь показывает, насколько он хорош. Он добивался всего, параллельно делая всякую ерунду. Он бил топ-претендентов. Просто посмотрите на этот список. «Сёгун» Руа, Рашад Эванс, Рэмпейдж, Мачида, две победы над Густафссоном, две победы над Кормье. Все, кто говорит, что он не величайший

В один ряд можно поставить Жоржа Сен-Пьера и пикового Андерсона Силву. Хабиб? Он одолел только трёх достойных соперников. Я не понимаю, как его можно считать величайшим. Просто не понимаю, как люди могут говорить такое», — сказал Пимблетт в интервью, размещённом на канале MMA on Point в YouTube.

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