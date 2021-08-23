Хабиб принес извинения афганскому народу

Разные люди, которые работают на Google и Apple, есть спортсмены и бойцы ММА, владельцы ресторанов — со всеми приходится общаться. У меня очень много друзей, близких людей из Афганистана. Думаю, они неправильно меня поняли. Я лишь не хотел комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их чем-то обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, любой человек может сделать ошибку. Когда я все это говорил, у меня по-другому все было в голове.