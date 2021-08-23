"Что они делают?": Хабиб выступил против ринг-герлз

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. ( ) Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», - заявил Нурмагомедов, его слова приводит «Чемпионат».