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Олимпиада-2020

"Что они делают?": Хабиб выступил против ринг-герлз

Вероника Полынина
43 минуты назад

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах. Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в преддверии турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

"Что они делают?": Хабиб выступил против ринг-герлз
Фото: InstagramInstagram

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. ( ) Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», - заявил Нурмагомедов, его слова приводит «Чемпионат».

По словам бойца, «люди хотят шоу», но смешивать спорт и шоу, по его мнению, неправильно.

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«Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим», - добавил Нурмагомедов.

В свою очередь, промоутер Камил Гаджиев заявил, что ринг-герлз на турнире памяти отца Хабиба Нурмагомедова не будет.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 17 сентября в Москве. Тренер скончался в июле 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
MMA,Камил Гаджиев,Хабиб Нурмагомедов,РИА Новости,
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