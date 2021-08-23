"Что они делают?": Хабиб выступил против ринг-герлз

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах. Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в преддверии турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. ( ) Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», - заявил Нурмагомедов, его слова приводит «Чемпионат».
По словам бойца, «люди хотят шоу», но смешивать спорт и шоу, по его мнению, неправильно.
«Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим», - добавил Нурмагомедов.
В свою очередь, промоутер Камил Гаджиев заявил, что ринг-герлз на турнире памяти отца Хабиба Нурмагомедова не будет.