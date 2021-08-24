Болельщики из Афганистана отреагировали на извинения Хабиба

"Реакция была на то, что я не хотел политические моменты комментировать. Конечно, реакцию я получил бурную от моих болельщиков, от афганцев. Я пересмотрел свой ответ — думаю, что там было неправильно сказано о том, что то, что творится за тысячи километров меня не касается", - сказал Хабиб.