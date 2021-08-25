Раскрыты детали роскошного убранства яхты Макгрегора

Журналисты раскрыли детали убранства яхты ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Фото: Reuters Reuters

Спортсмен проводит время на борту судна французского бренда Prestige, длина которого составляет 45 метров. Известно, что боец восстанавливается после травмы, которую он получил на поединке с Дастином Порье. Во время схватки Макгрегор сломал ногу, после чего врачи порекомендовали ему вновь выйти на ринг только через несколько месяцев.

По информации издания, роскошное судно оснащено полем для гольфа, бассейном с морской водой и специальной стеной для занятий скалолазанием. Помимо этого, на яхте соорудили надувную горку, которая позволяет скатиться в воду с верхней палубы, а также разместили переносной ринг для тренировок спортсмена.

Отмечается, что стоимость описанного судна составляет три миллиона фунтов стерлингов (303,8 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что Макгрегор приобрел еще одну яхту — спортивное судно итальянской компании Lamborghini. Сообщалось, что покупка обошлась бойцу в 2,6 миллиона фунтов стерлингов (263 миллиона рублей). Корпус яхты выполнен в черно-золотистых цветах.