Американский боец призвал Хабиба оставить ринг-герлз в покое

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли обратился к экс-чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову после критики ринг-герлз в смешанных единоборствах (MMA). Ранее россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.
"Позвольте мне за них вступиться... Хабиб, отвали ринг-герлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боев, чем ты. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов. Он больше не дерётся и чувствует, что ему нужно драться со всеми. Оставь в покое ринг-герлз, они нам нужны", — приводит слова Ли Sportskeeda.
В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом. Ранее ринг-герл ответила бывшему чемпиону UFC.