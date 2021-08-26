Американский боец призвал Хабиба оставить ринг-герлз в покое

"Позвольте мне за них вступиться... Хабиб, отвали ринг-герлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боев, чем ты. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов. Он больше не дерётся и чувствует, что ему нужно драться со всеми. Оставь в покое ринг-герлз, они нам нужны", — приводит слова Ли Sportskeeda.