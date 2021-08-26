Емельяненко назвал Харитонова "животным"

Российский боец ММА Александр Емельяненко критично отозвался о другом представителе России - Сергее Харитонове, который несколько дней назад потерпел поражение от Чейка Конго на турнире Bellator 265.
Боец заявил, что при попытке организации их поединка, Харитонов затребовал огромный гонорар, а сам понимал, что совершенно не готов к поединку и точно его проиграет.
"Харитонов такое животное, что мне даже не хочется выходить с ним драться. Когда нам предлагали организовать бой, то он запросил какие-то сумасшедшие деньги - 500 тысяч долларов. Да он не готов драться со мной ни технически, ни физически", - рассказал Емельяненко на видео, опубликованном на YouTube-канале Fight Night Global.
Харитонов на турнире Bellator 265 потерпел восьмое поражение в 40 поединках. В первом раунде боец сломал руку, что не позволило ему дальше вести бой в полную силу. Во втором раунде он был вынужден сдаться за секунду до того, как должен был прозвучать гонг. Теперь спортсмену предстоит операция и курс восстановления в несколько месяцев.