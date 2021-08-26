Емельяненко назвал Харитонова "животным"

"Харитонов такое животное, что мне даже не хочется выходить с ним драться. Когда нам предлагали организовать бой, то он запросил какие-то сумасшедшие деньги - 500 тысяч долларов. Да он не готов драться со мной ни технически, ни физически", - рассказал Емельяненко на видео, опубликованном на YouTube-канале Fight Night Global.