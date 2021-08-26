Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Александр Емельяненко оскорбил Сергея Харитонова, назвав "животным"

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Российский боец ММА Александр Емельяненко критично отозвался о другом представителе России - Сергее Харитонове, который несколько дней назад потерпел поражение от Чейка Конго на турнире Bellator 265.

Емельяненко назвал Харитонова "животным"
Фото: InstagramInstagram

Боец заявил, что при попытке организации их поединка, Харитонов затребовал огромный гонорар, а сам понимал, что совершенно не готов к поединку и точно его проиграет.

"Харитонов такое животное, что мне даже не хочется выходить с ним драться. Когда нам предлагали организовать бой, то он запросил какие-то сумасшедшие деньги - 500 тысяч долларов. Да он не готов драться со мной ни технически, ни физически", - рассказал Емельяненко на видео, опубликованном на YouTube-канале Fight Night Global.

Харитонов на турнире Bellator 265 потерпел восьмое поражение в 40 поединках. В первом раунде боец сломал руку, что не позволило ему дальше вести бой в полную силу. Во втором раунде он был вынужден сдаться за секунду до того, как должен был прозвучать гонг. Теперь спортсмену предстоит операция и курс восстановления в несколько месяцев.

MMA,Александр Емельяненко,Сергей Харитонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители