Каннонье могут отстранить от боев на полгода

Американский боец среднего веса Джаред Каннонье, который в минувшие выходные победил Келвина Гастелума на турнире UFC Вегас 34, рискует пропустить полгода, сообщает Mixed Martial Arts. Каннонье должны сделать рентген на правой ноге. Если будет выявлен перелом, медики разрешат ему выйти в октагон не ранее 18 февраля 2022 года.

Фото: UFC UFC

Что касается Гастелума, то он получил медицинское отстранение до 21 сентября, контактные тренировки ему запретили до 12 сентября.