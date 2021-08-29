Керефов победил Албасханова на турнире ACA в Краснодаре

Российский боец Азамат Керефов (15-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде Расула Албасханова (11-5) на турнире ACA 127 в Краснодаре и защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Фото: Instagram Instagram

Керефов хорошо пользовался превосходством в габаритах и длине рук и держал соперника на джебе, а тот пробовал вывести его из равновесия постоянным движением и бекфистами, а поймав момент, прошёл в одну ногу и свалил соперника на землю.

Отчаянные попытки Керефова подняться в центре ринга ни к чему не привели, хотя он пытался поймать соперника на рычаг локтя, но и Албасханов не создал своими атаками серьёзной опасности для соперника. Керефов вынужденно активизировался во втором раунде, но раскрылся в атаке и пропустил тяжёлый удар. От добивания он спасся за счёт перевода в партер. Албасханов ответил попыткой удушения и за счёт этого вернул бой в стойку. В концовке второй пятиминутки уже Керефов пытался досрочно завершить бой в партере.

В третьем раунде Керефов начал разбивать соперника в стойке и заблокировал его попытки прохода в ноги, а затем получил доминирующую позицию в партере, из которой активно поработал локтями, а затем завершил бой удушением анакондой, от которого Албасханов потерял сознание.

В соглавном бою вечера в среднем весе Абдул-Рахман Джанаев победил раздельным решением судей Артёма Фролова.