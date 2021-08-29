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Керефов задушил Албасханова до отключки на турнире ACA в Краснодаре

News.ru
52 минуты назад

Российский боец Азамат Керефов (15-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде Расула Албасханова (11-5) на турнире ACA 127 в Краснодаре и защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Керефов победил Албасханова на турнире ACA в Краснодаре
Фото: InstagramInstagram

Керефов хорошо пользовался превосходством в габаритах и длине рук и держал соперника на джебе, а тот пробовал вывести его из равновесия постоянным движением и бекфистами, а поймав момент, прошёл в одну ногу и свалил соперника на землю.

Отчаянные попытки Керефова подняться в центре ринга ни к чему не привели, хотя он пытался поймать соперника на рычаг локтя, но и Албасханов не создал своими атаками серьёзной опасности для соперника. Керефов вынужденно активизировался во втором раунде, но раскрылся в атаке и пропустил тяжёлый удар. От добивания он спасся за счёт перевода в партер. Албасханов ответил попыткой удушения и за счёт этого вернул бой в стойку. В концовке второй пятиминутки уже Керефов пытался досрочно завершить бой в партере.

В третьем раунде Керефов начал разбивать соперника в стойке и заблокировал его попытки прохода в ноги, а затем получил доминирующую позицию в партере, из которой активно поработал локтями, а затем завершил бой удушением анакондой, от которого Албасханов потерял сознание.

В соглавном бою вечера в среднем весе Абдул-Рахман Джанаев победил раздельным решением судей Артёма Фролова.

Как сообщалось ранее, лига АСА решила вернуться в Москву 24 сентября и организовать там свой 129-й турнир. В главном бою вечера в лёгком весе поединок проведут два ярких и именитых ударника — ветеран UFC Рашид Магомедов и финалист Гран-при Bellator Александр Сарнавский.

MMA,Азамат Керефов,Александр Сарнавский,Рашид Магомедов,Артем Фролов,
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