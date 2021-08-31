Макгрегор заявил, что поможет ему стать тройным чемпионом

«Бой Макгрегор – Альдо заработал больше, чем бой Леснар — Мир. И Ковбой – Макгрегор заработал больше, чем Макгрегор – Альдо. В настоящее время у меня в списке восемь из десяти лучших поединков в UFC. Поскольку в моём контракте осталось два боя, я постараюсь стать лучшим во всей десятке. Мотивация!» – ответил Конор болельщику.