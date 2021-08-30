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Звезда YouTube победил бывшего чемпиона UFC в боксерском поединке

Lenta.ru
41 минуту назад

Видеоблогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайрона Вудли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Звезда YouTube победил бывшего чемпиона UFC в боксерском поединке
Фото: @ShowtimeBoxing@ShowtimeBoxing

Бой по правилам бокса прошел в ночь на понедельник, 30 августа, в Кливленде (штат Огайо, США) и продлился все запланированные восемь раундов. 24-летней звезде YouTube победа досталась раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Вудли начал выступать в UFC в 2013 году. Он провел 28 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел семь поражений. Чемпионом промоушена американец стал в 2016-м. В апреле этого года 36-летний боец официально был уволен из UFC.

Для Пола поединок против Вудли стал четвертым в карьере. До этого он одержал три победы нокаутом. Его соперниками были боксер Али Эсон Гиб, бывший баскетболист Нейт Робинсон и экс-боец UFC Бен Аскерн.

MMA,Нейт Робинсон,
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