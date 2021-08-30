Звезда YouTube победил бывшего чемпиона UFC в боксерском поединке

Видеоблогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайрона Вудли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: @ShowtimeBoxing @ShowtimeBoxing

Бой по правилам бокса прошел в ночь на понедельник, 30 августа, в Кливленде (штат Огайо, США) и продлился все запланированные восемь раундов. 24-летней звезде YouTube победа досталась раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Вудли начал выступать в UFC в 2013 году. Он провел 28 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел семь поражений. Чемпионом промоушена американец стал в 2016-м. В апреле этого года 36-летний боец официально был уволен из UFC.