Боец UFC Шакирова отстранена от выступлений на два года

Узбекская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Лилия Шакирова нарушила антидопинговые правила и была отстранена от выступлений на два года. Об этом сообщает MMA Fighting.

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29-летняя спортсменка сдала положительный допинг-тест, который выявил применение мельдония. Шакирова могла избежать наказания, если бы не скрывала факт употребления запрещенного препарата при попадании в ростер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). При раскрытии информации атлетам может грозить лишь дисквалификация на полгода и сдача двух чистых допинг-проб.

Допинг-тест Шакирова сдала в декабре 2020-го. В октябре представительница Узбекистана дебютировала в UFC, уступив Лорен Мерфи.