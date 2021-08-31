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Девушка-боец UFC попалась на мельдонии

Lenta.ru
1 час назад

Узбекская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Лилия Шакирова нарушила антидопинговые правила и была отстранена от выступлений на два года. Об этом сообщает MMA Fighting.

Боец UFC Шакирова отстранена от выступлений на два года
Фото: InstagramInstagram

29-летняя спортсменка сдала положительный допинг-тест, который выявил применение мельдония. Шакирова могла избежать наказания, если бы не скрывала факт употребления запрещенного препарата при попадании в ростер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). При раскрытии информации атлетам может грозить лишь дисквалификация на полгода и сдача двух чистых допинг-проб.

Допинг-тест Шакирова сдала в декабре 2020-го. В октябре представительница Узбекистана дебютировала в UFC, уступив Лорен Мерфи.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме мельдония.

MMA,Мария Шарапова,Всемирное антидопинговое агентство,
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