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Боец UFC Ян нелицеприятно высказался о Стерлинге

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался о предстоящем реванше против британца Алджэмейна Стерлинга.

Боец UFC Ян нелицеприятно высказался о Стерлинге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Эта сучка снимется с боя", - написал Ян в Twitter.

Ранее Стерлинг заявил, что он восстанавливается от повреждения нерва на руке, но пока он далек от оптимальной формы.

Бой-реванш между Яном и Стерлингом запланирован на турнире UFC 267, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября по московскому времени. Примечательно, что на том же турнире пройдет еще один титульный поединок: Ян Блахович проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Гловера Тейшейры. Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

MMA,Ян Блахович,
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