Боец UFC Ян нелицеприятно высказался о Стерлинге

Бой-реванш между Яном и Стерлингом запланирован на турнире UFC 267, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября по московскому времени. Примечательно, что на том же турнире пройдет еще один титульный поединок: Ян Блахович проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Гловера Тейшейры. Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.