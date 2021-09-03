Нурмагомедов похвалил Макгрегора

В тот день у экранов был весь мир. Бороться мы умеем, драться мы умеем, но нужно собой обладать. Тогда я больше отдавал предпочтение психологии, чем своим физическим кондициям. Как соперник он (Конор) очень хорош. Но если нас сравнивать как психологически устойчивых атлетов, то я намного сильнее.