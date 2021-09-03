Хабиб рассказал о «неправильной» зарплате сестры

Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время второго марафона «Новое знание», проходящего в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021), рассказал о мизерной зарплате своей сестры, которая работала учителем иностранных языков. По его словам, оклад в 11 000 рублей — «это неправильно». Таким образом, сестра Нурмагомедова получала меньше МРОТ (12 792 рублей).

Фото: kremlin.ru, CC BY-SA 4.0 kremlin.ru, CC BY-SA 4.0

В ходе пресс-конференции Хабиб Нурмагомедов отметил, что Дагестан очень богат ресурсами, а почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в регионе. При этом «социально мы живём очень бедно», заявил боец. В пример он привёл заработную плату своей родной сестры.

«Вот у меня сестра работала учительницей английского языка. Я забрал её, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 000 рублей в месяц, когда у неё трое детей», — процитировал слова экс-чемпиона UFC «Спорт-Экспресс».

Ранее «Секрет» рассказывал, что спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев признал свою зарплату в 500 000 рублей в месяц «до смешного» низкой. В свою очередь, глава Росприроднадзора назвала скромным жалование в 250 000 рублей, которое она получает ежемесячно.