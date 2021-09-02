Хабиб тремя словами описал матч Россия - Хорватия

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от отборочного матча к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Хорватии.
"Хорошая игра была", - заявил Хабиб в сториз Instagram.
Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0. После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей. В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.
Ранее бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
"Я в целом доволен тем, как национальная команда играла против Хорватии. Если смотреть по второму тайму, то, безусловно, хорваты имели больше шансов и моментов для того, чтобы забить, но Карпин смог сделать правильные замены и удержать счет", — сказал Малафеев.