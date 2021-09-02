Хабиб тремя словами описал матч Россия - Хорватия

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от отборочного матча к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Хорватии.

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0. После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей. В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.