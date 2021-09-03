Александр Емельяненко оскорбил Олега Тактарова

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал Олега Тактарова «двуличным дебилом» в ответ на критику со стороны ветерана ММА.
Издание напомнило, что Тактаров заявил, что Емельяненко для него мертв как спортсмен и как человек из-за аморального поведения.
В ответ Емельяненко назвал Тактарова маразматиком, потерявшим последние инстинкты самосохранения.
«Он лживый двуличный дебил. Сегодня он сидит с тобой за одним столом, а завтра говорит тебе за спину», - считает Емельяненко.
Тактаров – российский и американский спортсмен. Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (UFC 6, 14 июля 1995 года) , призер многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь».