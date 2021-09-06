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Олимпиада-2020

Федор Емельяненко поступает в российский вуз

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщает "РИА Новости".

Федор Емельяненко поступает в российский вуз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает источник, спортсмен подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство", на заочное отделение.

Емельяненко предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых в конце сентября пройдет зачисление.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1. В последний раз Федор Емельяненко дрался в декабре 2019 года в Японии с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Куинтоном Джексоном, который был нокаутирован.

Ранее сообщалось, что Тимоти Джонсон из США станет соперником россиянина Федора Емельяненко по поединку на турнире Bellator в Москве 23 октября. Этот бой будет главным на турнире.

MMA,Тимоти Джонсон,Федор Емельяненко,
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