Шлеменко оценил слова Нурмагомедова о следующем бое Александра

«Сейчас вышла новость от Хабиба Нурмагомедова, что он анонсировал мой поединок против Артура Гусейнова на 17 октября в Сочи. Хочу подтвердить. Действительно, находясь на форуме в Казани и представляя тут Омскую область, мы только что созвонились с Хабибом. Обсудили и выяснили с ним. Я дал добро.